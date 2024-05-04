Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алексей Тищенко назвал потенциальных соперников Дмитрия Бивола

Алексей Тищенко назвал потенциальных соперников Дмитрия Бивола
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказал своё мнение о потенциальных соперниках российского боксёра Дмитрия Бивола. Напомним, бой Бивола с Артуром Бетербиевым был перенесён.

«У Бенавидеса бой с Гвоздиком. А вообще, можно любого из первой пятёрки рейтинга. Либо дёрнуть кого-нибудь из пары Бенавидеса и Гвоздика. В теории организаторы могут это сделать. Но нужно договариваться, платить отступные. Наверное, это выход. Ждать их – это долго. Диме нужен бой в июне. Бой с Бенавидесом? Очень интересный. Это выход из ситуации и по именам, и по зрелищности», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

По информации источника, причиной переноса стала травма, полученная Бетербиевым при подготовке к поединку. 39-летний спортсмен получил разрыв мениска и выбыл до сентября.

Материалы по теме
Тищенко: на месте Бетербиева я бы провёл промежуточный бой перед Биволом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android