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«Я смотрю вперёд, а не назад». Чарльз Оливейра ответил на вызов Матеуша Гамрота

«Я смотрю вперёд, а не назад». Чарльз Оливейра ответил на вызов Матеуша Гамрота
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе представитель Бразилии Чарльз Оливейра ответил на вызов известного польского бойца смешанных единоборств Матеуша Гамрота, отметив, что он не заинтересован в их поединке.

«При всём уважении к Гамроту я смотрю вперёд, а не назад. Все сейчас хотят встретиться со мной, все хотят драться с тем, кто впереди. Это часть игры, но мне это не нужно.

Нам нужно хорошо подумать и посмотреть, как сложится ситуация. Сейчас не подходящий момент для этого боя», — приводит слова Оливейры издание MMA News.

Ранее Матеуш Гамрот заявил о желании провести поединок с Оливейрой в июле-августе этого года.

На счету Гамрота 24 победы в ММА при двух поражениях. В последнем бою он единогласным решением судей одолел Рафаэля дос Аньоса. Оливейра в последнем поединке встречался с российско-армянским бойцом Арманом Царукяном и проиграл ему раздельным решением судей. Всего на счету Чарльза 34 победы при 10 поражениях.

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