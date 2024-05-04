Евгений Тищенко: у Бивола будет больше шансов, особенно после такой травмы Бетербиева

Боксёр RCC Boxing Promotions Евгений Тищенко высказался об отмене поединка Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Жаль, что такой бой отменили. Я желаю Бетербиеву здоровья. Мы будем ждать, что осенью бой состоится. Это яркий бой двух представителей из России, за которых мы будем болеть.

Я буду болеть за обоих, но считаю, что у Бивола будет больше шансов, особенно после такой травмы, которую сейчас получил Бетербиев. Мениск — это долгое восстановление, особенно психологически. Но Артур очень уверенный в себе.

На Биволе эта отмена тоже скажется, потому что он прошёл хороший лагерь и теперь такая отмена. Будем ждать», сказал Евгений Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.