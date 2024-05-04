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Райан Гарсия заявил, что подаёт в суд на ВАДА

Райан Гарсия заявил, что подаёт в суд на ВАДА
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Американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил, что подаст в суд на ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство). Напомним, Гарсия сдал положительный допинг-тест перед боем с Девином Хейни.

«Я буду судиться с ВАДА», — заявил Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).

Гарсия сдал положительный тест на остарин. Тест Гарсии также показал положительный результат на метаболит нандролона, но этот результат не подтверждён до проведения дальнейшего лабораторного анализа. Сам Гарсия отрицает факт мошенничества.

Напомним, поединок между боксёрами состоялся 21 апреля и завершился победой Гарсии решением судей.

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

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