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«Чувствую себя в расцвете сил». Канело Альварес не собирается завязывать с боксом

«Чувствую себя в расцвете сил». Канело Альварес не собирается завязывать с боксом
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Популярный мексиканский боксёр, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес не собирается в ближайшем будущем завязывать с боксом.

«Канело Альвареса спросили, сколько ещё времени ему осталось в боксе. Он ответил: «Много, я чувствую себя в расцвете сил. Как сказал Флойд Мейвезер – молодым, свежим, богатым и красивым», — написал известный журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В воскресенье, 5 мая, состоится поединок между Саулем Альваресом и его соотечественником экс-чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO Хайме Мунгией.

Последний раз Сауль Альварес выходил на ринг 30 сентября 2023 года. Его оппонентом был Джермелл Чарло, которого мексиканец победил единогласным решением судей.

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