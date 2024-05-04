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Камару Усман посетил похороны сына Фрэнсиса Нганну

Камару Усман посетил похороны сына Фрэнсиса Нганну
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Американский боец смешанных боевых искусств нигерийского происхождения Камару Усман посетил похороны сына Фрэнсиса Нганну, чтобы поддержать своего друга. Напомним, ребёнок Фрэнсиса умер в возрасте полутора лет.

Отметим, что на прощании также был замечен президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это’О.

Ранее Нганну поделился своими эмоциями по поводу трагедии.

«В чём смысл жизни, если то, за что мы так упорно боремся, в конечном счёте причиняет нам больше всего боли? Почему жизнь так несправедлива? Почему она так несправедлива и безжалостна? Я чертовски устал от этого», — написал Фрэнсис у себя в социальных сетях.

Фрэнсиса также поддержал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

«Очень печально слышать о твоей утрате, Фрэнсис. Сейчас мои молитвы с тобой и твоей семьёй», — написал Макгрегор в социальных сетях.

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