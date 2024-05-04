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Том Аспиналл прокомментировал отказ Сириля Гана драться с ним из-за съёмок в фильме

Действующий обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл прокомментировал отказ экс-обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе Сириля Гана драться с ним из-за съёмок в фильме.

«Сириль Ган отклонил предложение сразиться с Томом Аспиналлом в Манчестере из-за съёмок в фильме. Кто-нибудь знает, в каком фильме снимается Сириль?» — написал Аспиналл у себя в соцсетях.

Ранее Аспиналл подтвердил, что выступит 27 июня на шоу UFC 304 в Манчестере. Наиболее вероятным кандидатом в соперники британца является американец Кёртис Блэйдс, которому он проиграл в начале июля 2022 года из-за травмы ноги.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 сентября 2023 года, Ган встретился с молдавским бойцом Сергеем Спиваком. Бой завершился победой Гана во втором раунде.