Тони Фергюсон собирается провести схватку по грэпплингу с экс-чемпионом UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Тони Фергюсон сообщил в своих социальных сетях, что собирается провести схватку по грэпплингу с экс-обладателем титула UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я же говорил, что мы ещё увидимся, малыш», — сопроводил Тони подписью фотографию.

Ранее Фергюсон и Оливейра встречались в октагоне 13 декабря на турнире UFC 256. Их бой носил статус соглавного события турнира. Он завершился победой Оливейры единогласным решением судей. Для Тони Фергюсона это поражение стало вторым подряд.

Последний поединок Фергюсон провёл на турнире UFC 296. Его оппонентом был англичанин Пэдди Пимблетт, который победил его единогласным решением судей.