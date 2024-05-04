Победитель Гран-при Hardcore Сергеев: Бетербиев восстановится за три-четыре месяца

Чемпион России — 2023 и победитель Гран-при Hardcore Boxing в полутяжёлом весе Сергей Сергеев высказался о переносе поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Как и большинство любителей бокса, я расстроен переносом боя Бивол — Бетербиев. Но я не теряю надежду, что этот поединок всё равно состоится. Я надеюсь на конец года. Всё-таки я думаю, что травма Артура не слишком серьёзна. И он в течение трёх-четырёх месяцев точно восстановится.

Я как и все, жду уже результат этого грандиозного противостояния. Слышал, что Дмитрию ищут замену на 1 июня. Было бы хорошо посмотреть бой с каким-нибудь топом его дивизиона. А так Артуру восстановления — это самое главное. И скоро они обрадуют нас своим боем», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.