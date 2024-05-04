Бывший обладатель титула UFC в легчайшем дивизионе россиянин Пётр Ян стал свидетелем схода Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Фото: Из личного архива Алексея Галанова

Ян является одним из участников паломнической миссии, которая доставит в Россию частицу Благодатного огня. Она будет находиться сначала в Свято-Троицком соборе на Пасхальном богослужении, после чего попадёт в другие храмы Урала.

Напомним, Пётр Ян последний раз выходил в октагон 10 марта на турнире UFC 299. Его оппонентом был топовый китайский боец Сонг Ядонг. К поединку Ян подходил на серии из трёх поражений подряд. Бой завершился победой Петра Яна единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала первой с октября 2021 года, когда он завоевал пояс временного чемпиона UFC в категории до 61 кг.