Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян стал свидетелем схода Благодатного огня в Храме Гроба Господня

Пётр Ян стал свидетелем схода Благодатного огня в Храме Гроба Господня
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем дивизионе россиянин Пётр Ян стал свидетелем схода Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Фото: Из личного архива Алексея Галанова

Ян является одним из участников паломнической миссии, которая доставит в Россию частицу Благодатного огня. Она будет находиться сначала в Свято-Троицком соборе на Пасхальном богослужении, после чего попадёт в другие храмы Урала.

Напомним, Пётр Ян последний раз выходил в октагон 10 марта на турнире UFC 299. Его оппонентом был топовый китайский боец Сонг Ядонг. К поединку Ян подходил на серии из трёх поражений подряд. Бой завершился победой Петра Яна единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала первой с октября 2021 года, когда он завоевал пояс временного чемпиона UFC в категории до 61 кг.

Материалы по теме
«Я буду готов к ноябрю». Пётр Ян рассказал, когда подерётся с Марлоном Верой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android