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Бивол прокомментировал срыв поединка с Бетербиевым 1 июня

Бивол прокомментировал срыв поединка с Бетербиевым 1 июня
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Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал срыв поединка с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым, который должен был состояться 1 июня в Саудовской Аравии.

Напомним, Бетербиев получил травму колена (разрыв мениска) и выбыл до сентября. Биволу же найдут нового соперника.

«Бывает. Надо спокойно к этому относиться и быть терпеливым. Что дальше? Пока сам ещё не знаю», — приводит слова Бивола издание «Спорт день за днём».

Дмитрию Биволу 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Артуру Бетербиеву 39 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

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