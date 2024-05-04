Кудряшов сказал, кто мог бы заменить Бетербиева в поединке с Биволом

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о переносе поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Напомним, Бетербиев получил травму колена (разрыв мениска) и выбыл до сентября. Биволу же найдут нового соперника.

«Команде Бивола будет нереально найти альтернативу Бетербиеву. Это уже совершенно иной бой – другого уровня, и с отличающимися гонорарами. Какое имя ни назови из боксёров полутяжёлого веса, ситуация не сильно изменится. Самым подходящим для замены я вижу британца Джошуа Буатси», – цитирует Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

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