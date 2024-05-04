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Пятикратный чемпион UFC Кутюр назвал два лучших нокаута в истории ММА

Пятикратный чемпион UFC Кутюр назвал два лучших нокаута в истории ММА
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Пятикратный чемпион UFC, выступавший в тяжёлом и полутяжёлом весе, американец Рэнди Кутюр назвал два лучших нокаута в истории ММА.

«Во главе моего списка будет нокаут Дэна Хендерсона в бою с Майклом Биспингом. Это было потрясающе. Конечно же, выступление Макса Холлоуэя в бою с Джастином Гэтжи также приводит меня в восторг. Это два невероятных бойца, которые очень подходят для борьбы за пояс BMF. Давайте будем честны, это был очень зрелищный бой, оба этих парня рисковали собой каждый раз, когда выходили в клетку, и это заслуживает уважения. Честно говоря, трудно навскидку назвать ещё несколько таких же ярких нокаутов, но эти два сразу приходят на ум», — приводит слова Кутюра портал Middle Easy.

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