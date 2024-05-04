«Бой обязательно состоится». Бетербиев — о переносе поединка с Биволом

Популярный российский боксёр Артур Бетербиев прокомментировал перенос поединка с соотечественником Дмитрием Биволом.

«К сожалению, травмы в профессиональном спорте совсем не редкость и никто от них не застрахован. Я искренне не хотел, чтобы предстоящий бой был отложен, но врачи настояли на переносе. Благодарю всех, кто уже купил билеты, этот бой обязательно состоится, но чуть позже. Спасибо вам всем за поддержку», — написал Артур в своих социальных сетях.

За свою профессиональную карьеру Бетербиев провёл 20 боёв, которые завершил досрочными победами. Россиянин обладает поясами чемпиона WBC, WBO и IBF.

Бивол также является непобеждённым спортсменом (22 победы). Среди достижений у боксёра титул чемпиона мира WBA Super.