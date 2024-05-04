Президент UFC Уайт назвал двух атлетов, фанатом которых он является

Президент UFC Дана Уайт рассказал, фанатом каких темнокожих спортсменов он является.

«Мы люди, поэтому нет абсолютно никакого значения, какого вы цвета кожи, из какой страны вы родом и на каком языке говорите. Мы все люди, мы соревнуемся в спорте, и нам это нравится. Но я вырос, боготворя темнокожих спортсменов. Я большой и преданный поклонник Майкла Джордана и Майка Тайсона», — приводит слова Уайта портал Boxing News.

Майкл Джордан является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), шестикратным MVP финала НБА, пятикратным MVP НБА, двукратным олимпийским чемпионом.

Майк Тайсон является абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе, самым молодым чемпионом мира в тяжёлом весе, олимпийским чемпионом среди юниоров по боксу в первом тяжёлом весе.