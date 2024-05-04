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Бывший соперник Альвареса и Мунгии дал прогноз на их бой

Бывший соперник Альвареса и Мунгии дал прогноз на их бой
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) британец Лиам Смит, встречавшийся в ринге с мексиканцами Саулем Альваресом и Хайме Мунгией, высказался об их предстоящем поединке.

«Хайме хорош в атаке, но у него проблемы в защите. Думаю, это будет иметь огромное значение в их бою. У Мунгии будет немало моментов, однако вопрос заключается в том, как отреагирует Канело, потому что по нему будут наносить длинные серии из трёх, четырёх, пяти, шести и даже семи ударов. Канело будет контратаковать и заставлять платить. Он должен извлечь выгоду.

Думаю, Канело победит. Я действительно считаю, что он может остановить Хайме. Сейчас он хочет многое доказать, поэтому будет стремиться к уверенной победе», — приводит слова Смита издание BoxingScene.

Напомним, бой Альвареса и Мунгии состоится завтра, 5 мая, в Лас-Вегасе (США).

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