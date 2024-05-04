Тайсон Фьюри прилетел в Саудовскую Аравию на бой с Усиком

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прилетел в Саудовскую Аравию, где 18 мая состоится его поединок с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Всего на его счету в профессиональном боксе 34 победы (24 — досрочные), одна ничья и ни одного поражения.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов. Всего на его счету 21 победа (14 — досрочные) и ни одного поражения.

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