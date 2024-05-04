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«Пришли мне джет». О'Мэлли ответил Макгрегору

«Пришли мне джет». О'Мэлли ответил Макгрегору
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли ответил популярному ирландскому бойцу смешанных единоборств и экс-обладателю двух титулов чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе Конору Макгрегору.

«Пришли мне джет для скорейшего спарринга», — написал О'Мэлли в своих социальных сетях.

Ранее ирландец пообещал разобраться с Шоном и Райаном Гарсией в спарринге из-за того, что те были пойманы на употреблении запрещённых веществ.

Напомним, 2 мая стало известно, что тест Гарсии, который тот сдал перед боем с Девином Хейни, показал положительный результат на метаболит нандролона, но этот результат не подтверждён до проведения дальнейшего лабораторного анализа. Сам Гарсия отрицает факт мошенничества.

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