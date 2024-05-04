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Пантожа: хочу доказать Альдо, что я готов стать Королём Рио

Пантожа: хочу доказать Альдо, что я готов стать Королём Рио
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Чемпион UFC в дивизионе до 57 кг Александр Пантожа высказался в адрес легендарного бойца ММА Жозе Альдо.

«Для меня это особенный момент — драться с Жозе Альдо в одном карде. Надеюсь, что Жозе не перестанет выступать. Мне нравится наблюдать за ним. Я многому у него научился. Около 10 лет назад мы вместе с ним тренировались. Это было нечто особенное для меня, молодого парня, который наблюдал за ним, Ренаном Барао и многими другими хорошими бойцами. Помню, что во время спаррингов Альдо побеждал всех. Неважно, сколько у него было противников, — Жозе не оставлял шансов никому.

Альдо многому меня научил. Сейчас мне помогли повысить свою защиту от тейкдаунов, а Жозе один из лучших в этом. У меня есть связь с ним. Хочу доказать Альдо, что я готов стать Королём Рио, — приводит слова Пантожи портал MMA Fighting.

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