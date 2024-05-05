Чарльз Оливейра ответил на вызов Гамрота

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра отреагировал на вызов пятого номера дивизиона поляка Матеуша Гамрота.

«При всём уважении к Гамроту я смотрю не назад, а вперёд. Сейчас все хотят драться со мной, все хотят драться с тем, кто впереди. Это часть игры. Нам с командой нужно подумать и решить, что дальше. Возможно, я покажусь наглым, но сейчас не лучший момент для нашего боя», – приводит слова Оливейры издание MMA Fighting.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 300 в апреле, Оливейра проиграл раздельным судейским решением россиянину Арману Царукяну.

Гамрот в марте на UFC 299 победил единогласным решением экс-чемпиона организации бразильца Рафаэля дос Аньоса.