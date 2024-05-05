Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чарльз Оливейра ответил на вызов Гамрота

Чарльз Оливейра ответил на вызов Гамрота
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра отреагировал на вызов пятого номера дивизиона поляка Матеуша Гамрота.

«При всём уважении к Гамроту я смотрю не назад, а вперёд. Сейчас все хотят драться со мной, все хотят драться с тем, кто впереди. Это часть игры. Нам с командой нужно подумать и решить, что дальше. Возможно, я покажусь наглым, но сейчас не лучший момент для нашего боя», – приводит слова Оливейры издание MMA Fighting.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 300 в апреле, Оливейра проиграл раздельным судейским решением россиянину Арману Царукяну.

Гамрот в марте на UFC 299 победил единогласным решением экс-чемпиона организации бразильца Рафаэля дос Аньоса.

Материалы по теме
Гамрот бросил вызов Оливейре, обозначив сроки боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android