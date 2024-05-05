Маурисио Руа внесут в Зал славы UFC

42-летний бразильский экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Маурисио Руа будет внесён в Зал славы UFC. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт.

«Сёгун» Руа — один из величайших бразильских спортсменов в истории единоборств. У «Сёгуна» был невероятный успех в PRIDE и UFC, и он был бесстрашен в октагоне. Его бои против Марка Коулмана, Чака Лидделла, Лиото Мачиды и Дэна Хендерсона представляют собой одни из самых запоминающихся моментов в истории UFC и помогли вывести бразильский ММА на первое место. Для меня будет честью ввести его в Зал славы UFC этим летом во время Международной недели боёв», — приводит слова Уайта пресс-служба UFC.

За свою карьеру в MMA Руа провёл 42 боя, в которых одержал 27 побед и потерпел 14 поражений, один поединок завершился вничью.