Стал известен соперник Бивола в чемпионском бою после отказа Бетербиева

33-летний российский боксёр Дмитрий Бивол (22 победы в 22 профессиональных боях в карьере, 11 из них нокаутом) проведёт защиту своего титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе против Малика Зинада из Ливии (22 победы в 22 профессиональных боях в карьере, 16 из них нокаутом), сообщает ESPN. Поединок состоится 1 июня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев (20 победы в 20 профессиональных боях в карьере, все 20 нокаутом), обладатель чемпионских поясов WBC, WBO и IBF. Однако поединок с ним пришлось отложить из-за травмы Бетербиева. Спортсмен получил травму колена (разрыв мениска) и выбыл из строя ориентировочно до сентября.