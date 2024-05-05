Жозе Альдо победил Джонатана Мартинеса на UFC 301 в Рио-де-Жанейро

В ночь с 4 на 5 мая мск в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на «Фармаси-Арена» проходит вечер смешанных единоборств UFC 301. В соглавном бою вечера в легчайшей весовой категории бразилец Жозе Альдо одержал победу над американским бойцом Джонатаном Мартинесом.

Бой продлился все три полных раунда, Альдо выиграл поединок единогласным решением судей, которые единодушно признали его превосходство во всех раундах — 30-27, 30-27, 30-27.

Эта победа стала для Жозе Альдо 32-й в карьере, 16 из них он одержал нокаутом, в восьми своих боях спортсмен потерпел поражения. Джонатан Мартинес прервал успешную серию из шести выигранных поединков, это поражение стало для него пятым в карьере при 18 победах, девять из которых были одержаны нокаутом.