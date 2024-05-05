Пётр Ян отреагировал на победу Жозе Альдо над Джонатаном Мартинесом

31-летний российский боец, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал победу 37-летнего бразильца Жозе Альдо над 30-летним американцем Джонатаном Мартинесом в соглавном бою турнира UFC 301, проходящего в Рио-де-Жанейро.

«Что за легенда!» — написал Ян в своих социальных сетях.

Бой между Альдо и Мартинесом продлился все три полных раунда, бразилец выиграл поединок единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

Эта победа стала для Жозе Альдо 32-й в карьере, 16 из них он одержал нокаутом, в восьми своих боях спортсмен потерпел поражения. Джонатан Мартинес прервал успешную серию из шести выигранных поединков, это поражение стало для него пятым в карьере при 18 победах, девять из которых были одержаны нокаутом.