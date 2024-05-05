Сауль Альварес победил Хайме Мунгию решением судей и сохранил чемпионские титулы

В ночь с 4 на 5 мая мск завершился чемпионский бой между абсолютным чемпионом во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом и его соотечественником Хайме Мунгией. Альварес одержал победу единогласным решением судей и сохранил за собой титулы абсолютного чемпиона мира по версиям IBF (4-я защита Альвареса), WBC (7-я защита Альвареса), WBA Super (7-я защита Альвареса), WBO (5-я защита Альвареса) и The Ring (3-я защита Альвареса).

Бой продлился все 12 раундов, судьи отдали Альваресу победу со счётом 117-110, 116-111, 115-112.

Всего в профессиональной карьере Сауль Альварес провёл 64 поединка, в которых одержал 60 побед (39 из которых нокаутом) и потерпел два поражения, ещё два боя мексиканского боксёра завершились вничью.