Результаты турнира UFC 301 в Рио-де-Жанейро

В ночь с 4 на 5 мая мск в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на «Фармаси-Арена» прошёл вечер смешанных единоборств UFC 301. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков.

Результаты турнира UFC 301

Александр Пантожа победил Стива Эрцега единогласным решением и защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе (48-47, 48-47, 49-46)

Жозе Альдо победил Джонатана Мартинеса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Энтони Смит победил Витора Петрино удушающим приёмом (guillotine choke) – (Раунд 1, 2:00)

Мишель Перейра победил Игоря Потерю удушающим приёмом (guillotine choke в стойке) – (Раунд 1, 0:54)

Кайо Борральо победил Пола Крейга техническим нокаутом (Раунд 2, 2:10)

Жоандерсон Брито победил Джека Шора техническим нокаутом (остановка доктором из-за сечки на ноге) — (Раунд 2, 3:35)

Ясмин Лусиндо победила Каролину Ковалькевич единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Мыктыбек Оролбай победил Элвеса Бренера единогласным решением (29-27, 29-27, 29-27)

Драккар Клозе победил Жоакима Силву единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Маурисио Руффи победил Джейми Малларки техническим нокаутом (Раунд 1, 4:42)

Дион Барбоза победила Эрнесту Карецкайте единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Исмаэль Бонфим победил Винса Пичела единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Алессандро Коста победил Кевина Борхаса техническим нокаутом (Раунд 2, 1:35)