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Стало известно, кто получил бонусы $ 50 тысяч на UFC 301

Стало известно, кто получил бонусы $ 50 тысяч на UFC 301
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Сегодня, в ночь с 4 на 5 мая мск в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на «Фармаси-Арена» прошёл вечер смешанных единоборств UFC 301.

Бонусы в размере $ 50 тысяч за лучшие выступления вечера получили Маурисио Руффи, который победил Джейми Малларки техническим нокаутом в первом раунде, Алессандро Коста, одолевший Кевина Борхаса техническим нокаутом во втором раунде, Мишель Перейра, победивший Игоря Потерю удушающим приёмом в первом раунде, и Кайо Борральо, на счету которого победа над Полом Крейгом техническим нокаутом во втором раунде.

В главном бою вечера бразильский боец Александр Пантожа одержал победу над Стивом Эрцегом из Австралии и сохранил свой чемпионский титул в наилегчайшей весовой категории.

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