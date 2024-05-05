Хамитов: cмотрю на Шлеменко как охотник на свою добычу

Представитель Казахстана Куат Хамитов высказался о россиянине Александре Шлеменко, с которым проведёт бой на турнире RCC 19. Мероприятие состоится 11 мая в Екатеринбурге.

«Всю дорогу я изучал историю Екатеринбурга. Как я всем вам обещал, «грохот джунглей» намечается.

За всю историю 5 мая такой погоды не было: это плохой сигнал для Александра Шлеменко. Ему не нужно сюда ехать. Как только я вылетел сюда, начались большие перемены дождь, снег. Не дай Бог, завтра будет землятресение. Не нужно сюда ехать Александру Шлеменко.

Я буду выигрывать за счёт ума: я хитёр, умен. Когда встречаются такие два спортсмена, у которых за спиной столько боёв, побеждает не просто физическая сила и функционалка, здесь побеждает интеллект.

Я просто умнее Александра Шлеменко. Страх уходит, тело реагирует по-другому. Последнюю неделю перед спаррингами я физически, морально стал другим человеком. Сейчас я смотрю на Шлеменко как охотник на свою добычу», — приводит слова Хамитова пресс-служба RCC.