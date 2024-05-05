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«Будет интересно». Тим Цзю − о бое Бивола и Зинады

«Будет интересно». Тим Цзю − о бое Бивола и Зинады
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) высказался о новом сопернике Дмитрия Бивола в предстоящем в июне бою Малике Зинаде.

«Хороший бой. На днях видел Малика в живую, у него есть отличные козыри, но Дмитрий − это более высокий уровень. Будет интересно», − написал Тим Цзю на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Накануне стало известно, что обладатель чемпионских поясов WBC, WBO и IBF. Артур Бетербиев получил разрыв мениска и выбыл до сентября 2024 года. Ему предстоит перенести операцию на колене. Дмитрию Биволу найден новый соперник для боя в Эр-Рияде, где он будет защищать свой пояс WBA в полутяжёлом весе. Его соперником в этом бою будет Малик Зинада (22-0, 16 KO) из Ливии.

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