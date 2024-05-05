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Мераб Двалишвили сразится с Шоном О’Мэлли на турнире UFC 306 в «Сфере»

Грузинский боец легчайшего дивизиона (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили заявил, что проведёт бой с действующим обладателем чемпионского титула в легчайшем дивизионе американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 306, который пройдет 14 сентября на арене «Сфера» в Лас-Вегасе стоимостью $ 2,3 миллиарда.

Мераб Двалишвили сейчас находится с визитом в Индии. После встречи с фанатами он пообщался с UFC India и сделал громкое объявление.

«В сентябре [я буду драться с Шоном О'Мэлли] в «Сфере», — заявил Мераб Двалишвили.

Это будет первый титульный бой Двалишвили в UFC, он присоединился к промоушену в 2017 году.

Свой последний бой Мераб провёл 18 февраля 2024 года на турнире UFC 298. Его оппонентом был бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо. Бой закончился победой Двалишвили единогласным решением судей.

О'Мэлли в своём последнем поединке, который состоялся 10 марта на турнире UFC 299, встретился с Марлоном Верой. Бой завершился единогласной победой О'Мэлли.