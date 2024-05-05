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Фрэнсис Нганну: на похоронах моего сына взошла радуга

Фрэнсис Нганну: на похоронах моего сына взошла радуга
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о том, как прошли похороны его сына. Напомним, ребёнок Фрэнсиса умер в возрасте полутора лет.

«Радуга взошла на похоронах Коби, он заметил всю вашу любовь и поддержку. Он родился королём и ушёл королём», — написал Нганну в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Ранее Нганну поделился своими эмоциями по поводу трагедии.

«В чём смысл жизни, если то, за что мы так упорно боремся, в конечном счёте причиняет нам больше всего боли? Почему жизнь так несправедлива? Почему она так несправедлива и безжалостна? Я чертовски устал от этого», — написал Фрэнсис у себя в социальных сетях.

Похороны сына также посетил американский боец Камару Усман, чтобы поддержать своего друга.

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