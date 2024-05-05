Фрэнсис Нганну: на похоронах моего сына взошла радуга

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о том, как прошли похороны его сына. Напомним, ребёнок Фрэнсиса умер в возрасте полутора лет.
«Радуга взошла на похоронах Коби, он заметил всю вашу любовь и поддержку. Он родился королём и ушёл королём», — написал Нганну в социальных сетях.
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
Ранее Нганну поделился своими эмоциями по поводу трагедии.
«В чём смысл жизни, если то, за что мы так упорно боремся, в конечном счёте причиняет нам больше всего боли? Почему жизнь так несправедлива? Почему она так несправедлива и безжалостна? Я чертовски устал от этого», — написал Фрэнсис у себя в социальных сетях.
Похороны сына также посетил американский боец Камару Усман, чтобы поддержать своего друга.