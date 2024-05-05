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Канело: в прошлом было много великих мексиканских бойцов, но сейчас лучший это я

Канело: в прошлом было много великих мексиканских бойцов, но сейчас лучший это я
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес высказался о своём месте в истории бокса и о своих планах на будущее.

«Когда я завершу карьеру, мой послужной список покажет, каково моё место в истории бокса. Я знаю, в прошлом было много великих мексиканских бойцов, но сейчас лучший боец это я. Сейчас я собираюсь отдохнуть и уделить время семье. Если будут хорошие деньги, я могу драться прямо сейчас. Я дрался со всеми и могу делать то, что хочу», — приводит слова Альвареса издание Fightnews.

Сегодня, в ночь с 4 на 5 мая Сауль Альварес одержал победу единогласным решением судей над своим соотечественником Хайме Мунгией и сохранил за собой титулы абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring. Бой продлился все 12 раундов. Судьи отдали Альваресу победу со счётом 117-110, 116-111, 115-112.

Всего в профессиональной карьере Канело Альварес провёл 64 поединка, в которых одержал 60 побед (39 КО) и потерпел два поражения. Ещё два боя завершились вничью.

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