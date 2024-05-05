Оскар де ла Хойя: нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть лицу современного бокса

Бывший боксёр, ныне промоутер Оскар де ла Хойя обратился к мексиканцу Хайме Мунгии по поводу поражения в поединке с абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть лицу современного бокса. Мунгия ещё вернётся! Горжусь тобой», — написал де ла Хойя в социальной сети X (ранее — Twitter).

Бой продлился все 12 раундов. Судьи отдали Альваресу победу со счётом 117-110, 116-111, 115-112. Таким образом, Сауль сохранил за собой титулы абсолютного чемпиона мира.

Всего в профессиональной карьере Сауль Альварес провёл 64 поединка, в которых одержал 60 побед (39 из которых нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя мексиканского боксёра завершились вничью.