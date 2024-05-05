Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оскар де ла Хойя: нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть лицу современного бокса

Оскар де ла Хойя: нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть лицу современного бокса
Комментарии

Бывший боксёр, ныне промоутер Оскар де ла Хойя обратился к мексиканцу Хайме Мунгии по поводу поражения в поединке с абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть лицу современного бокса. Мунгия ещё вернётся! Горжусь тобой», — написал де ла Хойя в социальной сети X (ранее — Twitter).

Бой продлился все 12 раундов. Судьи отдали Альваресу победу со счётом 117-110, 116-111, 115-112. Таким образом, Сауль сохранил за собой титулы абсолютного чемпиона мира.

Всего в профессиональной карьере Сауль Альварес провёл 64 поединка, в которых одержал 60 побед (39 из которых нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя мексиканского боксёра завершились вничью.

Материалы по теме
Канело по-прежнему король! Альварес без блеска разобрался с небитым Мунгией
Канело по-прежнему король! Альварес без блеска разобрался с небитым Мунгией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android