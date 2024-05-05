«Слушай, Куат, ничего себе ты заряжен». Шлеменко отреагировал на заявление Хамитова

Именитый российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко отреагировал на слова казахстанского бойца Куата Хамитова, который заявил, что смотрит на Шлеменко как охотник на свою добычу.

«Только что посмотрел обращение Куата Хамитова. Он уже в Екатеринбурге. Слушай, Куат, ничего себе ты заряжен. Даже погода за тебя, да? Сначала у меня такие мысли возникли, может правда не ехать, но все-таки подумал – через пару дней подтянусь, так что ты сильно там не расслабляйся.

Всем хотел бы напомнить, что 11 числа состоится мой бой против Куата Хамитова. Это будет очень интересный, зрелищный поединок. Так что увидимся в Екатеринбурге 11 мая.

Куат, я скоро буду!» — сказал в видеообращении Шлеменко.

Бой Александра Шлеменко с Куатом Хамитовым пройдёт на турнире RCC 19. Мероприятие состоится 11 мая в Екатеринбурге.