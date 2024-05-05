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«Новый король идёт». Дебютант UFC Руффи угрожает Исламу Махачеву

«Новый король идёт». Дебютант UFC Руффи угрожает Исламу Махачеву
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Дебютант UFC бразильский боец смешанных единоборств Маурисио Руффи обратился к российскому бойцу, чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Исламу Махачеву.

«У меня есть послание для Ислама Махачева. Наслаждайся пребыванием на вершине, пока можешь. Я знаю, что ты расстроен, потому что я побил твоего друга. Новый король идёт», — заявил Руффи после победы над Джейми Малларки.

Сегодня, в ночь с 4 на 5 мая мск, на турнире UFC 301 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Маурисио Руффи досрочно одолел Джейми Малларки, победив техническим нокаутом в первом раунде.

На счету 30-летнего Руффи 10 побед в ММА при одном поражении. Ранее, в октябре прошлого года, он нокаутировал россиянина Раймонда Магомедалиева в рамках шоу Dana White’s Contender Series.

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