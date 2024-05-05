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«Какой-то прохожий попросил фото». Тим Цзю опубликовал фото с отцом

«Какой-то прохожий попросил фото». Тим Цзю опубликовал фото с отцом
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) опубликовал совместную фотографию со своим отцом, бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Константином Цзю.

Тим Цзю с отцом Константином

Тим Цзю с отцом Константином

Фото: Соцсети Тима Цзю

«Какой-то прохожий попросил сделать фото», − написал под снимком в своих социальных сетях Тимофей Цзю.

29-летний Тимофей Цзю дебютировал на профи-ринге в 2016 году, в марте 2023-го завоевал временный пояс WBO, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В своём последнем бою в марте этого года Тим Цзю уступил раздельным судейским решением американцу Себастьяну Фундоре, потерпев первое поражение в карьере.

Следующим соперником Тимофея станет американец Вёрджил Ортис-младший (20-0, 20 KO). Их поединок запланирован на 4 августа в Лос-Анджелесе (США).

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