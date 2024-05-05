Тим Цзю оценил бой Канело и Мунгии

Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю прокомментировал поединок за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцами Саулем Альваресом и Хайме Мунгией, который состоялся сегодня, 5 мая, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Альварес победил единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-113), нанеся Мунгии первое поражение в карьере.

«Мексиканский стиль – самый лучший. Вау! Что за бой!» – написал Цзю в социальных сетях.

Напомним, Альварес объединил все пояса в ноябре 2021 года, досрочно остановив в 11-м раунде американца Калеба Планта, после чего защитил их против Геннадия Головкина, Джона Райдера и Джермелла Чарло, во всех боях победив решением.

Материалы по теме Альварес: я видел каждый удар Мунгии

Дебютировал в боксе в 15 лет и стал чемпионом в 20 лет. 10 фактов о Канело Альваресе