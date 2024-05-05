Тедди Атлас дал прогноз на бой Гвоздика и Бенавидеса

Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественником Дэвидом Бенавидесом и своим бывшим подопечным украинцем Александром Гвоздиком.

«Только что увидел анонс боя Бенавидес – Гвоздик. Мне действительно нравятся Бенавидес и его отец, но они не знают, с чем столкнутся. Выберу Гвоздика», — написал Атлас в соцсети X (ранее Twitter).

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го он впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).