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Иан Гарри: я сделаю из Ковингтона тряпичную куклу

Иан Гарри: я сделаю из Ковингтона тряпичную куклу
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Непобеждённый ирландский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Иан Гарри в очередной раз заявил о желании провести поединок с трёхкратным претендентом на титул американцем Колби Ковингтоном.

«Если Колби подпишет контракт, я начну бой с удара коленом и скажу: «Держи эту чёртову штуку. Прими её и посмотрим, что произойдёт». Я сделаю из него тряпичную куклу, обещаю. У меня нет никаких сомнений в этом.

Правда же заключается в том, что я не вижу расклада, при котором Колби подпишет контракт. Но если ему хватит мужества, если ему хватит смелости сделать это, он появится. Докажи людям, что ты хорош. Я так не считаю и верю, что отобью тебе лицо за пять минут», — сказал Гарри в интервью YouTube-каналу Full Send MMA.

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