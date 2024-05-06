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Райан Гарсия: если бы я принял стероиды, то ушёл бы из бокса

Райан Гарсия: если бы я принял стероиды, то ушёл бы из бокса
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Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия (25-1, 20 KO) прокомментировал новость о своём проваленном допинг-тесте.

«Если бы я сделал это, а я чертовски уверен в том, что не делал этого, я бы ушёл из бокса. Я этого не делал. Безумие.

В конце концов, я знаю, что этого не делал. Я не собираюсь обманывать людей. Я мог бы навредить кому-то, убить кого-то. Зачем, чёрт возьми, мне это? Это глупо. Чёрт, я бы никогда не пошёл на обман.

Если все мои тесты были чистыми до сегодняшнего дня, очевидно, что меня подставили. Я не принимаю чёртовы стероиды», — сказал Гарсия в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся в апреле, Гарсия сенсационно победил соотечественника Девина Хейни.

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