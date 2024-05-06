«Бывает, что такие варианты стреляют». Дрозд высказался о Зинаде

Известный экс-боксёр Григорий Дрозд высказался о новом сопернике Дмитрия Бивола Малике Зинаде из Ливии. В общей сложности на счету Зинада 22 победы в 22 профессиональных боях в карьере (16 из них нокаутом) и ни одного поражения. На счету Бивола 22 победы в 22 боях.

«Когда делаются большие шоу, всегда рассматриваются дополнительные варианты. Более того, иногда запасной даже сидит в раздевалке прямо перед боем. Но тут соперник, как я думаю, нашёлся после отмены. Я не знаю этого парня. Но бывает, что такие варианты стреляют. Неожиданный соперник. Может, парень на ходу, тренировался», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Главные новости дня: