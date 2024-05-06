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Джон Джонс высказался о своём наследии в ММА

Джон Джонс высказался о своём наследии в ММА
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Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Джон Джонс ответил на вопрос по поводу своего наследия. У Джона поинтересовались, что для него важнее всего – впечатляющий список побед или качество соперников.

«Я бы сказал, что качество соперников важнее. Большую часть моих достижений в ММА составляют титульные бои, поэтому это редкость», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в марте прошлого года, Джонс встречался с представителем Франции Сирилем Ганом. Бойцы сражались за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг). Противостояние завершилось победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда.

Джон Джонс проводил допинг-офицеров до машины:

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