Джон Джонс высказался о своём наследии в ММА

Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Джон Джонс ответил на вопрос по поводу своего наследия. У Джона поинтересовались, что для него важнее всего – впечатляющий список побед или качество соперников.

«Я бы сказал, что качество соперников важнее. Большую часть моих достижений в ММА составляют титульные бои, поэтому это редкость», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в марте прошлого года, Джонс встречался с представителем Франции Сирилем Ганом. Бойцы сражались за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг). Противостояние завершилось победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда.

Джон Джонс проводил допинг-офицеров до машины: