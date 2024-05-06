Сауль Альварес встретился с Райаном Гарсией

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес встретился со звёздным американским полусредневесом Райаном Гарсией. Сам Гарсия поделился соответствующей фотографией на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Райана Гарсии

В качестве подписи к фото Гарсия разместил три смайла в виде флага Мексики и три смайла в виде короны.

Спортсмены встретились после поединка Альвареса с Хайме Мунгией. Их бой прошёл в ночь с 4 на 5 мая мск и завершился победой Канело единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-113). Мунгия потерпел первое поражение в карьере. В общей сложности за время профессиональной карьеры Сауль провёл 65 боёв, одержав в них 61 победу (39 нокаутом) и потерпев два поражения. Ещё два боя с участием мексиканца завершились вничью.

10 фактов о Канело Альваресе: