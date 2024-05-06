Мокаев: Царукян добавит и физически, и психологически в реванше с Махачевым

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев высказался о потенциальном реванше российских легковесов Ислама Махачева и Армана Царукяна.

«Не знаю, будет ли отличаться результат реванша Махачева и Царукяна от того, что мы увидели в первый раз. Но в 2019 году Арман вышел на замену в своем дебютном поединке. Вышел против Ислама, когда Царукяну было 22 года. В легком весе это ощущается очень сильно. Конечно, Царукян добавит как физически, так и психологически. Но Ислам выше уровнем. Думаю, его соперники были сложнее, чем у Армана», – цитирует Мокаева MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Царукян на UFC 300 одолел раздельным судейским решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.