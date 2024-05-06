Топовый боец UFC Бенуа Сен-Дени назвал имя потенциального соперника, а также рассказал, когда планирует вернуться в октагон.

«Да, почему бы и нет? Дэн Хукер — крутой боец. Честно говоря, я в принципе готов подраться с кем угодно из топ-15. Мне хотелось бы встретиться с наиболее рейтинговым соперником. Так что, если это Дэн Хукер, тогда погнали. Проведу этот бой с удовольствием.

После поражения от Дастина, в бою с которым было много ошибок с моей стороны, мне хочется прийти в себя и показать, что я здесь не просто так, а также смотрю в будущее с энтузиазмом. Мне не терпится узнать имя моего следующего соперника. Было бы здорово, если следующий бой будет в Париже», — приводит слова Сен-Дени портал Yahoo Sports.