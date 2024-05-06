Мовсар Евлоев назвал сроки следующего боя в UFC

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев (18-0) сообщил, что его следующий поединок запланирован на конец лета.

«Я каждый день прошу у UFC бой, и вот сейчас, неофициально, на август меня перекидывают. Я готов был драться в следующем месяце, но нет боёв. Я же не виноват, что они очень долго тянут с этим. И, в принципе, никто не хочет бороться. Все хотят с ударниками драться, всем Конора подавай», — сказал Евлоев в подкасте Асланбека Бадаева.

В своём последнем бою, состоявшемся в январе на турнире UFC 297, Евлоев победил единогласным судейским решением британца Арнольда Аллена. Всего на счету россиянина восемь побед и ни одного поражения в американском промоушене.