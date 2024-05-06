«Это будет великолепный бой». Сен-Дени сказал, с кем хотел бы провести поединок

Топовый боец UFC француз Бенуа Сен-Дени хотел бы провести поединок с армянским бойцом Арманом Царукяном.

«Я с большим удовольствием встретился бы с Арманом Царукяном. Это был бы великолепный бой. Очевидно, что он претендент №1, но Махачев не самый активный чемпион. Не знаю сохранит ли он свой пояс, но если он останется чемпионом, то, скорее всего, возьмёт небольшой отпуск. Несмотря на то, что в нашем дивизионе могут произойти разные изменения, наш бой с Арманом Царукяном был бы потрясающим», — приводит слова Сен-Дени портал Yahoo Sports.

Напомним, ранее Арман и Бенуа должны были провести схватку по грэпплингу на турнире ADXC 4. Их противостояние имело статус главного события турнира, однако Ахалкалакец снялся, не назвав причины.