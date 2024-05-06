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Жозе Альдо рассказал, с кем хотел провести бой на турнире UFC 301

Жозе Альдо рассказал, с кем хотел провести бой на турнире UFC 301
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Легендарный боец смешанных единоборств бразилец Жозе Альдо рассказал, что хотел провести бой с экс-претендентом на временный титул UFC в легчайшем дивизионе американец Кори Сэндхагеном и бывшим двойным чемпионом UFC в 57 кг и 61 кг Генри Сехудо.

«Я просил о бое с Кори Сэндхагеном, но он был травмирован. Но перед этим я написал Генри Сехудо, обсуждая с ним наш возможный бой. Но он только что дрался и ему предстояла операция на плече. Поэтому наш бой не состоялся в Рио», — сказал Альдо в интервью ESPN после боя.

Напомним, Жозе провёл первый поединок за полтора года на турнире UFC 301, который состоялся 5 мая. Его соперником был топовый боец легчайшего веса Джонатан Мартинес, которого Альдо победил единогласным решением судей.

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