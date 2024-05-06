Евлоев заявил, что Волкановски совершил ошибку, согласившись на бой с Топурией

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев прокомментировал поражение австралийца Алекса Волкановски в поединке с грузином Илией Топурией, состоявшемся на турнире UFC 298 в феврале.

«Я думаю, что все, кто разбирается в спорте и в этом дивизионе, они понимают… В 2015 году я получил сотрясение мозга на спаррингах, был нокдаун, и после этого мне не позволяли бить даже грушу в течение шести месяцев. Не пропускать удары, а грушу бить, врачи не разрешали. Лечился, капался…

Когда чемпион лучшей организации мира допускает такие ошибки, это, если честно, сильно удивляет. Он получил тяжелейший нокаут от Ислама, и его ещё добили после этого. Там не то, чтобы сотрясение, я думаю, дам была гематома», — сказал Евлоев в подкасте Асланбека Бадаева.