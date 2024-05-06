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Промоутер из Саудовской Аравии назвал дату возможного реванша Усика и Фьюри

Промоутер из Саудовской Аравии назвал дату возможного реванша Усика и Фьюри
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Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, сообщил, что второй поединок между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и Александром Усиком (21-0, 14 KO) запланирован на середину осени.

По словам Аль аш-Шейха, изначально он планировал возглавить турнир от 12/13 октября поединком Дэвида Бенавидеса и победителя пары Бивол – Бетербиев, однако последний получил травму колена.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

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